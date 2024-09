Près de 400 professionnels des médias de proximité, en provenance de toutes les régions de France et de plusieurs pays étrangers, sont attendus à Nantes pour deux jours d'échanges et de partages d'expériences. La veille de l’ouverture de ce Festival de l'info locale (FIL), une cinquantaine de médias alternatifs nantais participeront à une table ronde.

Le Festival de l’info locale (FIL) revient pour une nouvelle édition les 26 et 27 septembre 2024 à Nantes. Ce sixième rendez‐vous annuel permettra aux participants, tous professionnels, de partager autour des innovations, des enjeux et des évolutions de l’information de proximité. Lors de mini‐conférences et d’ateliers, près de 70 intervenants s’exprimeront devant des journalistes, des éditeurs, des chercheurs, des étudiants en journalisme, des experts du numérique et de la communication venus pour mieux appréhender le futur de l’information locale avec en ligne de mire, le nerf de la guerre, le modèle économique de l’information locale.