Selon le tout nouveau site d’analyse de données de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), Cnews est la chaine d’information en continu qui cite le plus souvent le nom de la maire de Nantes... et rarement pour en dire du bien. L’effet Pascal Praud, un autre Nantais.

« Il n’est plus possible de sortir le soir dans cette ville, hier tranquille, sans risquer d’être agressé ». Le ton grave, la mine défaite et le sens de la mesure bien rangé au fond de sa poche, l’animateur de Cnews, Pascal Praud dresse un portrait sombre de Nantes. Nous sommes le 27 septembre 2022 et, dans un nouvel éditorial au vitriol, le présentateur préféré des médias Bolloré vient à nouveau de tailler un costard à sa ville natale.

Depuis des semaines, l’ancien élève du lycée Saint‐Stanislas ne manque jamais une occasion de dénigrer « le laxisme, la lâcheté et l’incompétence » de la municipalité nantaise. Deux jours plus tard, c’est au tour d’un autre compère des médias du groupe, Jean‐Marc Morandini, de consacrer un direct à « l’insécurité à Nantes » sur la même chaine d’info en continu. Nous sommes alors au cœur d’une flambée médiatique nationale, suite à une série de faits divers sordides dans la cité des ducs.

Un peu plus d’un an après, rebelote. Pascal Praud s’en prend une nouvelle fois à la maire de Nantes. Cette fois‐ci, c’est à cause des décorations de Noël dans les rues de la ville qui tendraient, selon lui, à faire disparaitre « la fête chrétienne ». Une énième attaque en règle qui oblige Johanna Rolland à réagir sur les réseaux sociaux en dénonçant « encore une fake news de Pascal Praud ».