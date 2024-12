Absentéisme stable et rémunération en hausse : les 4 500 agents de Nantes métropole à la loupe

Un personnel plus nombreux, plus féminin et des inégalités salariales qui perdurent… Présentée le 13 décembre dernier en conseil métropolitain, l’édition 2023 du rapport social unique de Nantes métropole dévoile une photographie contrastée des conditions de travail au sein de la collectivité.

Combien d’agents travaillent à Nantes métropole ? Combien sont‐ils payés ? L’égalité hommes‐femmes est‐elle appliquée dans les faits ? Rendu public la semaine dernière, le rapport social unique de la Métropole de Nantes permet de répondre à certaines de ces questions.

Depuis le 1er janvier 2021, la publication de ce document est d’ailleurs obligatoire. Toutes les collectivités locales et les établissements publics doivent établir chaque année cette compilation des données relatives à leurs ressources humaines : les emplois, les formations, les rémunérations, la santé au travail. Une sorte de baromètre social qui permet d’en savoir un peu plus sur la manière dont fonctionnent les rouages de la collectivité.

Des agents de plus en plus nombreux

L’évolution est nationale depuis les années 2010 : les effectifs vont croissant dans la fonction publique territoriale. À Nantes, plus qu’ailleurs. De 4 263 emplois à la fin de l’année 2021 à 4 527 fin 2023, Nantes métropole a donc créé 264 postes en deux ans, soit une augmentation de 6 %. C’est deux fois plus que la moyenne nationale de la fonction publique territoriale (+ 3 %). Tous les services de l’un des plus importants employeurs de la région sont concernés par ces créations, plus particulièrement des emplois de catégorie C dans les deux filières principales : l’administratif et le technique.

L’évolution des effectifs est marquée par une croissance du nombre de contractuels sur les emplois permanents (+11,16 %) et non permanents (+17,39 %).

79 % des agents sont fonctionnaires et 21 % contractuels. 44 % des emplois sont mutualisés entre les services de la Métropole et ceux de la Ville de Nantes. Si l’on ajoute les 3 …