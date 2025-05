Depuis le 22 avril, Nantes propose une nouvelle version de son site internet, plus épuré, plus sobre et théoriquement plus écolo. Mediacités l’a testé pour vous.

Exit les vidéos en cascade et le design daté. Depuis le 22 avril, la Ville et la Métropole de Nantes affichent un nouveau visage en ligne. Le site metropole.nantes.fr vient de se payer un relooking radical. Le dernier remontait à 2018. Une nouvelle version devenue « nécessaire du fait de l’obsolescence de la plateforme technique qui faisait peser un risque sur la stabilité du site », selon les deux collectivités. Avec ses 460 000 visiteurs uniques mensuels, en moyenne, le nouveau site mutualisé mise sur la sobriété : moins de photos et de vidéos, une typographie majoritairement noire et épaisse, de longs articles et une large place faite aux services proposés aux habitants. Nous vous offrons l’accès à cet article Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

