Le maire LR de Vertou a été reconduit par ses collègues à la tête de la branche départementale de l'Association des maires de France (AMF). Une victoire sans contestation qui raffermit l'influence et les ambitions de celui qui est aussi le chef de file de l’opposition au conseil départemental, qui sera renouvelé en 2028.
Cette fois, il n’y aura pas eu de concurrents, ni de campagne interne, ni de ministre de l’Intérieur pour saluer sa victoire. Ce vendredi 19 juin à la salle de L’Odyssée, qui borde le périphérique nantais à Orvault, Rodolphe Amailland a été reconduit à l’unanimité à la présidence de l’antenne de Loire‐Atlantique de l’Association des maires de France. Quelque 200 maires – sur les 207 que compte le département – ont adoubé leur homologue de Vertou à la tête de cette organisation chargée de porter la voix des élus locaux.