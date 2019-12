Archipel Citoyen prêt à accueillir Pierre Cohen ?

Maxime Le Texier était présent mercredi 11 décembre à la réunion « unitaire » organisée par Pierre Cohen à la salle Osète, à Toulouse. L'occasion de partager une petite confidence avec la cinquantaine de participants : l'élection d'Antoine Maurice à la tête de la liste d'Archipel s'est jouée « à une voix près ». Le fondateur d'Archipel, qui était lui-même candidat, n'a pas précisé qui était le principal concurrent de l'élu écologiste lors du huis-clos qui a procédé à la désignation.

Durant la rencontre, le co-fondateur d'Archipel Citoyen a été interpellé par les partisans de l'ancien maire, qui plaide inlassablement pour une liste unique à gauche face à Moudenc. « Pourquoi nous poussez-vous à faire une troisième liste », demande un ancien du PS qui accuse les « archipellistes » d'avoir écarté les partis. « On n'est pas contre les partis, on en a déjà six avec nous » rétorque Maxime Le Texier, qui laisse une porte-ouverte à Génération-s et aux petites formations restées fidèle à Pierre Cohen. « On a eu des désistements, il faut voir », dit encore Le Texier, qui précise toutefois qu'avec « plus de 70 candidats sur liste d'attente, c'est complexe ». Pierre Cohen doit dire mercredi au Florida ce qu'il fera en 2020 . . .