PCF : dix noms proposés pour la liste Pellefigue

Les militants communistes toulousains ont approuvé à 90 % la liste des dix candidats PCF susceptibles de rejoindre la liste de Nadia Pellefigue aux prochaines élections municipales. 45 % des militants ont participé au vote. Derrière le chef de file Pierre Lacaze, actuel conseiller municipal président du groupe communiste au Capitole, on retrouve, dans l’ordre, Martine Lucas, Jean-Marc Barés (conseiller municipal sortant), Ines Goffre Pedrosa, le cheminot Jérôme Monamy, Assan Lakeoul (Jeunesse communiste), Jacques Rouquayrol, Laura Pibou, Fabien Lopez et Monique Durrieu (conseillère municipale sortante). Deux ou trois de ces noms ne figureront pas cependant sur la liste finale de Nadia Pellefigue pour libérer des places à des candidats non encartés. Le PCF proposera alors deux ou personnes « d’ouverture ». Martine Croquette, conseillère municipale sortante, n’a pas fait acte de candidature. Sa collègue Monique Durrieu a quant à elle souhaité apparaître en position non éligible . . .

