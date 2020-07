Les 26 adjoints du nouveau conseil municipal de Jean-Luc Moudenc

Le premier conseil municipal de l’ère Moudenc 3 a permis, ce vendredi, d’élire ses 26 adjoints, dont voici la liste.

Parmi eux, on retrouve une bonne moitié de fidèles du maire LR, comme le médecin Daniel Rougé (1er adjoint), l’ex députée Laurence Arribagé (2è adjointe), le juriste Jean-Michel Lattes (numéro 3, qui a préféré laissé sa place de premier adjoint pour se consacrer au dossier de la troisième ligne de métro), l’avocat Sacha Briand (5è), l’ancienne adjointe à la petite enfance et à l’éducation Annette Laigneau (10è), l’enseignante Marion Lalane de Laubadère (12è) ex-élue aux affaires scolaires, l’ancien élu au commerce et aux terrasses Jean-Jacques Bolzan (11è), l’ex-adjointe à la petite enfance Laurence Katzenmayer (14è), l’ancien adjoint à la sécurité Olivier Arsac (9è), l’ancien élu en charge de la culture Francis Grass (7è), celui chargé de la commande publique Pierre Trautmann (15é), le Marcheur et ex-conseiller délégué à la Mairie de Toulouse en charge des affaires européennes et partenariats internationaux Jean-Claude Dardelet ou encore le conseiller départemental Jean-Baptiste de Scoraille (21è). Sans compter le porte-parole de la campagne et adjoint délégué aux musées dans la précédente mandature, Pierre Esplugas-Labatut, qui monte de cinq places (17è).

De même, bien que présentés parmi les colistiers d’Aimer Toulouse comme de simples citoyens pendant la campagne, Djilali Lahiani (19è adjoint), Emilion Esnault (13è), Christine Escoulan (24è) et Ghislaine Delmont (26è) exerçaient déjà un mandat dans l’ancienne majorité.

Quelques nouvelles têtes aux parcours politiques

En réalité, parmi ces adjoints fraîchement élus, ils sont une minorité à être vraiment issus de la société civile, c’est-à-dire à n’avoir pas exercé de mandat politique. Et ces quelques nouvelles têtes ont à leur actif des parcours très politiques : la 22è adjointe Isabelle Ferrer est la secrétaire générale de la Fédération Régionale des Travaux Publics, la 4è adjointe Agnès Plagneux-Bertrand, ancienne présidente d’Aerospace Valley (numéro 4), ou encore la 6è adjointe Nicole Yardeni, ancienne présidente du CRIF Midi-Pyrénées.

A noter aussi l’absence, dans la liste de ces premiers de cordée (alors qu’ils figuraient en bonne place parmi les colistiers d’Aimer Toulouse) du député Jean-François Portarrieu, de l’avocate Julie Escudier, ou encore du médecin François Chollet et de l’entrepreneur Bertrand Serp.

Deux Marcheuses ont été intronisées, en plus de Jean-Claude Dardelet : Patricia Bez, chargée de transactions financières à la retraite (8è) et Valérie Jacquet-Violleau (14è). Malgré quelques MRSL, Divers droite, UDI et Agir, la famille politique du maire, Les Républicains, reste le groupe le plus représenté avec pas moins de sept adjoints : Laurence Arribagé, Sacha Briand, Cécile Dufraisse (20è), Jean-Baptiste de Scorraille, Maxime Boyer (23è adjoint), Annette Laigneau et Pierre Esplugas-Labatut.

Les délégations de ces 26 adjoints ne seront pas connues avant le prochain conseil municipal, le 10 juillet. Les groupes d’opposition seront également annoncés à cette occasion. D’après nos informations, le PS et le PCF devraient constituer leurs propres groupes, tandis que Générations-s resterait unie à Archipel Citoyen.

