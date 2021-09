Trois élus quittent le groupe écologiste à Toulouse Métropole

Le groupe Métropole écologiste et citoyenne pour des territoires solidaires (MecTS) va bientôt perdre trois élus. Ana Faure et Albert Sanchez, élus Générations à Cugnaux, ainsi que Julienne Mukabucyana, élue à Toulouse vont quitter le groupe d'opposition présidé par Isabelle Hardy (Générations) et Thomas Karmann (EELV). Rejoints par l'écologiste indépendant columérin Patrick Jimena, ils vont créer un nouveau groupe politique intitulé Toulouse Métropole en commun.

Récemment signataire d'un pacte de gouvernance avec le maire LR de Toulouse, Albert Sanchez assume son choix et égrène les raisons de son départ. « L'Archipel (liste toulousaine dont est issu le groupe MecTS) continue d'exploser. Nous sommes en désaccord sur le Plan pluriannuel d'investissement. Je ne vais pas dire non à 50 millions d'investissements de Toulouse Métropole à Francazal, commente le maire de Cugnaux. Le groupe MecTS est piloté par les écologistes, alors qu'il y a aussi des élus indépendants et des Générations. Les erreurs aux élections départementales et régionales ont laissé des traces. Et puis le cumul de mandat d'Isabelle Hardy et de Caroline Honvault ne passe pas chez certains. »

La création du groupe pourrait attirer d'autres conseillers métropolitains, veut croire Albert Sanchez, notamment des élus socialistes « qui ne sont pas sur la ligne de la maire PS de Colomiers Karine Traval-Michelet ».

Dans l'immédiat, la création de ce groupe va affaiblir le groupe MecTS, qui devrait perdre un salarié en plus de ses trois élus. Contacté pour une réaction, ce dernier n'a pas encore donné suite.