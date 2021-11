Future taxe LGV : votre commune est-elle concernée ?

Il y aura bientôt une ligne supplémentaire sur la feuille d’impôts de nombreux Toulousains. Le 12 novembre dernier, l'Assemblée Nationale a adopté un amendement permettant le prélèvement d’une nouvelle taxe . Celle-ci financera en partie le « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest », dont le coût de la construction est estimée à environ 14 milliards d’euros et qui inclut la ligne grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé en avril dernier que l’État mettrait la main au portefeuille via une enveloppe de 4,1 milliards d'euros finançant 40 % de la LGV Bordeaux-Toulouse. L'Union européenne financera elle 20 % du projet. Les collectivités des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie doivent également apporter 40 % du montant. Une partie de cette contribution sera financée par un nouvel impôt devant collecter 24 millions d'euros par an.

Cette taxe LGV est limitée aux contribuables habitant à moins d’une heure en voiture des futures gares LGV, soit Bordeaux, Agen, Toulouse, Montauban (Bressols exactement) et Dax.





Selon nos calculs, il s’agit donc d’un territoire de 2 415 communes. Les 4,2 millions d'habitants de cette zone ne seront pas tous concernés. Seront redevables, les personnes physiques ou morales (comme les entreprises) déjà assujetties à la taxe foncière, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises.

Combien cela coûtera ? Tout dépend de la situation du contribuable. Citée par 20 minutes, Carole Delga, la présidente socialiste de la Région Occitanie Carole Delga, estime que « cette nouvelle taxe devrait représenter 3 à 4 euros de plus par an et par foyer qui paie la taxe foncière ». La mise en place de cette taxe LGV est prévue en janvier 2023.