Les loyers restent stables à Toulouse

Selon les derniers chiffres de l'Observatoire des loyers, le loyer médian n'a que très légèrement augmenté dans l'agglomération toulousaine. La situation diffère cependant selon les zones.

Les derniers chiffres de l'Observatoire des loyers viennent de tomber pour Toulouse. En 2022, le loyer médian s’élève à 11,6 euros par mètre carré dans l’agglomération toulousaine. Un montant en très légère hausse par rapport à 2021 (11,5 euros par mètre carré).

Cette apparente stabilité masque des disparités selon la taille des logements et leur localisation. La commune de Toulouse affiche ainsi les loyers médians les plus élevés : 12,4 euros par mètre carré, contre 10,6 euros par mètre carré dans les communes périphériques.

Dans le détail, l'Observatoire a découpé l'agglomération en huit zones. Les loyers médias y oscillent entre 14,9 euros par mètre carré dans le centre de Toulouse et 10,2 euros par mètre carré dans sa périphérie.

Et ailleurs ? Les résultats 2022 ne sont pas encore disponibles dans les principales métropoles du pays. À Nantes, les loyers médias s'échelonnaient entre 9,9 et 12,6 euros par mètre carré, selon la zone en 2021. Dans l'agglomération lyonnaise, l'écart est plus important (entre 9,7 et 13,8 euros par mètre carré). À Lille, l'écart est plus large encore (entre 9,4 . . .