L’ex-abbé Mercier perd en justice contre Mediacités

Jean-Claude Mercier, qui régnait jusqu’à peu sur l’abbaye de Tarasteix (Hautes-Pyrénées), vient de perdre son procès en diffamation contre notre journal. Suspecté de viols sur mineurs, il est en outre incarcéré à Tarbes depuis la mi-juillet.

Nouvelle déconvenue pour l’ex-abbé Jean‐Claude Mercier. Jeudi 7 septembre, la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, a considéré nulle la plainte pour diffamation que cet homme de 81 ans, évincé de l’église catholique en décembre 2022, avait déposée contre Mediacités.

Les juges ont estimé que la citation directe introduite par le plaignant faisait nécessairement naître une incertitude sur le véritable article poursuivi dans la mesure où il y était fait mention de passages concernant un article du site Riposte Catholique – également attaqué – et non de l’article de Mediacités ! En conséquence de cette nullité de la plainte, la prescription est acquise et Mediacités ne peut plus être poursuivi. L’affaire en reste là et n’a donc même pas été jugée au fond.

Sept plaintes pour viol sur mineurs

Cette défaite judiciaire en rase campagne n’est pas le principal souci pour Jean‐Claude Mercier, emprisonné à Tarbes depuis le 12 juillet. L’homme fait en effet l’objet de sept plaintes pour viols sur mineurs de plus de 15 ans par personne ayant autorité. Il a aussi été placé sous le statut de témoin assisté pour viols sur majeurs et personnes vulnérables. Ordonné prêtre à Djibouti il y a près d’un demi‐siècle, Jean‐Claude Mercier est dans le collimateur de l’Église catholique depuis plusieurs années. Avant ces affaires de mœurs, pour lesquelles il plaide des relations d’amour consenties, l’homme était déjà au cœur de plusieurs procédures pour …