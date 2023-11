La création de cette structure avait justifié la fermeture d’un centre d’accueil pour mineurs exilés en 2022.

Plus d’un an après l’évacuation d’une centaine de mineurs exilés de l’ex-Ehpad des Tourelles, où en est la structure qui devait remplacer ce centre d’accueil ? À l’époque, la mairie de Toulouse avait promis l’implantation d’un établissement à vocation sociale destiné aux femmes à la rue, enceintes ou avec des enfants de moins de 3 ans.

Mediacités a posé la question à la mairie. « Les travaux de réhabilitation à l’ex-Ehpad des Tourelles sont en cours et doivent normalement s’achever à la fin du 1er trimestre 2024 », répond‐elle. L’opération devrait coûter 5,6 millions d’euros et permettre d’ouvrir un nouveau « centre parental » à Lardenne, en mai 2024. Géré par le CCAS, celui‐ci remplacera l’actuel centre maternel Sainte‐Lucie, situé à Saint‐Cyprien. Il disposera de douze places de plus, soit 52 au total, pour accompagner des parents en difficulté et prendre soin de leurs enfants.

Une incertitude demeure néanmoins concernant les conditions de l’accueil de nuit. Actuellement, le centre maternel de Sainte‐Lucie dispose de cinq places pour accueillir les enfants de parents “en cas d’urgence”, “dans le cadre de la prévention” ou “pour permettre aux mères de sortir”. Selon nos informations, la troisième option ne sera plus possible dans le nouveau centre. Interrogée à ce sujet, la collectivité n’a pas souhaité expliquer ce choix.

Des enfants sous le couloir aérien

Si elle permet d’augmenter la capacité d’accueil, l’implantation de cette structure à Lardenne n’a …