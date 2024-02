Accusé de corruption, Thierry Fourcassier, maire LR démissionnaire de Saint-Jory, a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue.

En garde à vue depuis le 30 janvier, l’ancien maire de Saint‐Jory et un apporteur d’affaires ont été déférés au parquet, jeudi 1er février, pour être présentés au procureur de la République. Si le professionnel de l’immobilier reconnaît une partie des faits, l’ex‐édile Les Républicains conteste toutes les infractions qui lui sont reprochées, précise le parquet de Toulouse dans un communiqué.

Le parquet de Toulouse a demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour corruption active et passive d’élu public, blanchiment habituel et prise illégale d’intérêt. Le dossier va donc être remis à un juge d’instruction. C’est lui qui décidera de suivre ou non les réquisitions du parquet et de mettre en examen les deux hommes.

L’ancien maire LR est en prison

Le parquet a également requis leur placement en détention provisoire. « Les raisons principales sont liées à la poursuite de l’enquête, au risque de disparition des preuves et/ou de pressions sur les témoins ou concertation avec des personnes pouvant être mises en cause, non encore entendues et de renouvellement des infractions de même nature », explique à Mediacités Samuel Vuelta‐Simon, le procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention a suivi le parquet sur ce point. Présumé innocent pour le moment, l’ancien vice‐président de Toulouse Métropole dort donc en prison jusqu’à nouvel ordre.

