A partir de la rentrée prochaine, les Atsem toulousains feront des journées de 8h45. Une dégradation de leurs conditions de travail, selon les syndicats, qui aura un impact sur leur santé, mais aussi sur l'encadrement des petits Toulousains.

La réorganisation a été votée le 27 novembre en comité social territorial et elle est presque passée inaperçue, au milieu des annonces des coupes de subventions municipales et autres suppressions de postes de contractuels au Département. Pourtant, cette décision est difficile à avaler pour les 670 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem). En travaillant à partir de la rentrée prochaine 8h45 quatre jours par semaine, et six heures le mercredi, la nouvelle répartition de leurs heures de travail hebdomadaire entraînera dès la rentrée prochaine des journées plus longues et plus fatigantes pour elles et eux.

Suite à plusieurs interpellations restées lettre morte, l’intersyndicale (CGT, FSU, Sud et Unsa) a adressé le 22 novembre un courrier au maire de Toulouse et à la première adjointe chargée de l’éducation. 340 courriers des Atsem de la Ville ont également été déposés au Capitole pour exprimer leur désaccord face à cette réorganisation. « Les Atsem vous interpellent sur leurs craintes de ne pas pouvoir assurer ce temps de travail supplémentaire journalier que ce soit en terme de santé et de qualité de vie au travail, afin d’assurer les missions d’accompagnement auprès des enfants pour garantir un environnement bienveillant et sécurisé auprès des petits Toulousains », écrivent les syndicats.

« C’est un retour à nos conditions d’avant 2021, qui vise pour la mairie …