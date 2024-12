Selon un rapport de la chambre régionale des comptes d'Occitanie, la commune de Toulouse a eu recours à plus de 200 cabinets pour des prestations intellectuelles entre 2019 et 2023. Un prestataire toulousain a facturé à lui seul plus de 4,6 millions d'euros sur la période.

13,8 millions d’euros, voilà le montant des prestations intellectuelles commandées par la commune de Toulouse à des sociétés externes entre 2019 et 2023, selon une enquête réalisée par la chambre régionale des comptes (CRC) à la demande de citoyens.

La moitié de ce montant permet à la Ville de pallier un manque de compétences internes. « La commune y recourt essentiellement pour l’aménagement urbain et la sauvegarde et l’entretien du patrimoine historique et culturel, les expertises en matière de système d’information et de réseaux et le recours à des architectes, historiens, artistes et créateurs pour l’organisation d’évènements culturels », analyse la CRC.

Presque 50 % des dépenses facturées par cinq prestataires

Ce recours à des expertises externes lui permet « d’évaluer l’impact et l’intérêt de sujets nouveaux, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies », note la CRC, afin de « disposer d’une étude stratégique et d’une méthodologie pouvant faire l’objet d’un transfert de compétences dans les services ». Dans d’autres cas, la commune préfère recourir à des consultants pour des besoins ponctuels « plutôt que de développer certaines compétences en interne ». « D’autres recours sont motivés par la capacité de mobilisation rapide des prestataires », afin de « faire face à un pic d’activité ».

Sur la période 2019–2023, la collectivité a fait appel à 234 prestataires différents, en majorité des petites entreprises privées …