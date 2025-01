Ryanair, champion des vols de nuit à l’aéroport de Toulouse

La compagnie aérienne irlandaise est la principale a faire décoller et atterrir des avions la nuit, à l'aéroport de Toulouse. Au total, le nombre de vols nocturnes perturbant le sommeil des riverains reste à un niveau des plus élevés depuis quinze ans.

Les derniers chiffres de la fréquentation aéroportuaire viennent de tomber et chacun voit midi à sa porte. L’été dernier, 473 vols ont été enregistrés entre minuit et six heures du matin à l’aéroport de Toulouse‐Blagnac. À elle seule, la compagnie à bas coût Ryanair est responsable de quasiment la moitié de ces vols, qui comprennent 138 décollages nocturnes.

Pour les riverains, c’est 473 vols de trop, surtout au regard des 23 prévus à l’origine durant cette période. « Nous sommes aussi très loin de l’objectif d’une période de calme nocturne que partageait Jean‐Luc Moudenc en s’engageant dès 2020 à défendre la suppression des vols commerciaux entre minuit et 6 heures du matin, déplore le collectif contre les nuisances aériennes de l’agglomération toulousaine (CCNAAT), dans un communiqué. Les dirigeants de l’Aéroport de Toulouse‐Blagnac (ATB) tentent de donner bonne conscience aux représentants de l’État et aux élus en montrant qu’ils sont capables de réduire le nombre de vols après minuit, mais peut‐on faire confiance à une entreprise qui annonce zéro et qui en réalise 473 ! »

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2020/02/27/les-oreilles-bouchees-de-laeroport-de-toulouse-blagnac/

Du côté de l’aéroport (ATB), on préfère voir le verre à moitié vide, puisque le nombre de vols commerciaux a baissé de 30 % en cœur de nuit entre l’été 2023 et l’été 2024. En prenant en compte les autres types de vols (divers, fret et postes), la baisse est de – 24 % sur la même période. Une tendance équivalente à celle enregistrée sur l’ensemble de l’année 2024.

« Cette performance concrétise …