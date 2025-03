L’accès aux bibliothèques toulousaines se dégrade par manque de personnel

Depuis la mi-décembre, le fonctionnement des 22 bibliothèques de la commune est très perturbé. En comptant la médiathèque Saint-Exupéry, fermée depuis deux mois, les usagers ont perdu ont total 653 heures d'accès aux livres.

Fermée depuis la fin décembre, la médiathèque Saint‐Exupéry devait rouvrir fin février. Malheureusement pour les habitants du quartier Bagatelle, les portes de la structure vont rester closes plus longtemps que prévu. Les trois postes manquants (dont deux cadres) sur une équipe de sept personnes n’ont pas été pourvus.

Une situation que la CGT Bibliothèques attribue aux réductions budgétaires décidées en fin d’année dernière par Jean‐Luc Moudenc. « La médiathèque reste fermée au mois de mars à cause des postes de responsables gelés dans le cadre l’austérité budgétaire », explique le syndicat.

653 heures de fermetures cumulées

Plus largement, c’est l’ensemble du réseau des 22 bibliothèques et médiathèques communales qui est très perturbé. Deux heures par ci, une heure par là, la CGT a comptabilisé 653 heures de fermeture cumulées entre le 21 décembre et le 1er mars. Ainsi, la médiathèque Fabre, aux Carmes, et la bibliothèque Pont des Demoiselles ont fermé respectivement 69h30 et 41 heures sur la période.

De source syndicale, il manquerait entre entre vingt et vingt‐cinq postes, soit 7 % des effectifs de bibliothécaires communaux. Un chiffre inédit. En cause : le non‐renouvellement des contractuels. « Les équipes sont en tel sous‐effectif qu’une seule absence pour maladie ou garde d’enfant met en péril l’ouverture de la bibliothèque », constate la CGT.

Résultat, les effectifs tournent entre les différentes structures pour combler les trous. Au risque d’épuiser les équipes. « Ce sous‐effectif crée de l …