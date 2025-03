[Info Mediacités] Une enveloppe de six millions d'euros va être allouée à un programme d'accueil pour attirer à Toulouse les chercheurs américains menacés par les coupes budgétaires de Donald Trump et Elon Musk. Un budget qui pourrait être porté à dix millions d'euros dans un second temps.

Alors que les attaques contre la science se multiplient dans les États‐Unis de Donald Trump, entre coupes budgétaires brutales et menaces contre la recherche sur le climat, la santé ou les sciences sociales, l’université de Toulouse veut ouvrir ses bras aux chercheurs états‐uniens. Une initiative qui s’inscrit dans le même esprit que celle lancée début mars par l’université Aix‐Marseille. « Quand on voit les attaques sur la science et le savoir. Quand on voit que les données – elles‐mêmes – sont menacées et qu’il faut les mettre à l’abri, ça interpelle ! », s’alarme Michael Toplis. Le président de la Communauté d’universités et établissements de Toulouse note d’ailleurs une différence avec le premier mandat de Trump. « En 2017, les collègues américains n’étaient pas à l’aise dans le climat ambiant. Certains sont partis volontairement. Là, il y a toute une génération de chercheurs qui n’auront tout simplement plus de lieux où travailler. C’est cela qui est nouveau », observe‐t‐il. Au‐delà des marques de soutien, les différentes composantes du pôle universitaire ont donc décidé d’agir. Un accord de principe a été trouvé pour mettre en place un programme d’accueil afin d’attirer des talents scientifiques nord‐américains, à Toulouse. Dans cette optique, l’Université de Toulouse va mobiliser une part de la dotation … Nous vous offrons l’accès à cet article Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

