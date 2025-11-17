Collège Marengo : l’enquête administrative est terminée

Le directeur académique de la Haute-Garonne indique à Mediacités que l'enquête administrative sur le collège Marengo vient de se terminer. Il ne donne aucun élément sur son contenu, mais liste plusieurs actions mises en place suite aux signalements sur les violences et dysfonctionnements de l'établissement.

Quatre jours après la publication du deuxième volet de notre enquête sur les violences au collège Marengo, le 14 novembre, nous avons reçu une réponse écrite de Christian Mendivé, le directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale de la Haute‐Garonne (Dasen).

« Nous ne souhaitions pas communiquer en amont de l’enquête administrative qui vient de se terminer ce jour », précise le Dasen, pour expliquer le long délai de sa réponse aux questions que nous lui avons adressées le 27 octobre. Une enquête administrative, qui avait pour but de « faire toute la lumière sur des dysfonctionnements de gestion ou de communication qui pourraient persister ». Mais dont le rectorat ne donne aucun détail, ni sur les conclusions ni sur la suite qu’il prévoit d’y donner.

Pour preuve du « suivi attentif de la part de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la Haute‐Garonne », le directeur académique liste plusieurs réponses apportées, à la suite des signalements réalisés par les équipes et des parents en janvier 2025. « Un premier plan d’action a été élaboré et mis en œuvre, avec des actions à court, moyen et long terme en direction des élèves, des personnels et des parents », affirme‐t‐il.

Des formations pour les élèves et l’équipe pédagogique

À l’heure où nous publiions …