Vendredi 11 mars, le Parquet national financier (PNF) a enfin livré les résultats de ses premières enquêtes sur l’utilisation frauduleuse des frais de mandat de quatorze parlementaires . En octobre 2018 (soit trois ans et demi auparavant…), la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) lui avait transmis les cas de six députés et huit sénateurs susceptibles d’avoir détourné de l’argent public en utilisant leur indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) à des fins personnelles – très souvent pour se constituer un patrimoine immobilier privé via leur permanence parlementaire. Parmi eux, l’ancien Premier secrétaire du Parti Socialiste (PS), Jean-Christophe Cambadélis, le président de la région Guadeloupe, Ary Chalus (aujourd’hui LREM), le député (ex-LR) Thierry Solère ou encore la sénatrice (PS) Frédérique Espagnac.

Si l’affaire Thierry Solère a été transmise au parquet de Nanterre en raison des multiples dossiers qui le concernent, les treize autres ont été traitées par le PNF. Celui-ci a bouclé ses enquêtes à l’été 2020 et les a transmises aux avocats des élus qui ont pu formuler des observations et des demandes d’actes complémentaires. À l’issue de cette très longue procédure, dix des quatorze parlementaires viennent de bénéficier d’un classement sans suite. Leur identité n’a pas été dévoilée. Reste donc trois dossiers : deux députés et un sénateur, contre lesquels des poursuites pourraient être engagées.

Contrairement à ce que certains confrères et consœurs ont indiqué sur la foi de l’avocat du sénateur Daubresse, l’enquête le concernant — révélée par Mediacités en mars 2020 — n’est pas terminée. Car elle ne fait pas partie des quatorze dossiers sur lequel le PNF vient de se prononcer. Suite à cette première fournée, la HATVP a transmis au parquet quatre autres signalements au printemps 2019, dont celui sur le sénateur nordiste. Cette enquête ne devrait pas se clore prochainement puisqu’il faudra attendre, après sa conclusion, la longue phase de contradictoire. Contacté par Mediacités, Marc-Philippe Daubresse nous a fait savoir par simple SMS qu’il n'avait aucune information sur ce dossier depuis deux ans, et ne souhaitait apporter aucun commentaire. Son avocat ne nous a pas davantage répondu.

Sur les dix parlementaires fixés sur leur sort la semaine dernière, un seul a bénéficié du classement sans suite pour absence d’infraction, les neuf autres parce qu’ils ont remboursé des sommes litigieuses qui vont de 6 707 euros à 47 299 euros. Ces décisions sont très clémentes. Elles s’expliquent en partie par le flou qui a longtemps entouré l’IRFM. Cette indemnité mensuelle de 5 300 € devait normalement servir pour les frais de mandat, mais aucune règle précise n’a prévalu pendant longtemps. Un premier encadrement a été mis en place en 2015, sans qu’il soit assorti de contrôle.

Depuis la loi pour la confiance dans la vie politique de septembre 2017, en revanche, les frais de mandat sont bien plus strictement contrôlés, à l’Assemblée nationale comme au Sénat. Le 1er janvier 2018, l’IRFM a laissé place à l’avance de frais de mandat (AFM), d’un montant de 5 600 euros mensuels. Toutes les dépenses doivent désormais faire l’objet d’un justificatif à l’exception d’une « caisse noire », c’est-à-dire une somme limitée à 600 euros par mois pour les députés et à 900 euros pour les sénateurs qui ne peut pas faire l'objet d'un contrôle.