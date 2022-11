« Bébés Coca », six mois après : entre espoir, indignation et déni

«Nous sommes la plus jeune région de France, et aussi celle qui a le plus de problèmes de santé. Il faut qu’un vrai travail soit fait sur le Coca-Cola, comme sur la cigarette. » Karima Delli, députée européenne et conseillère régionale, a vivement réagi, lors de la séance plénière à la Région organisée le 23 juin dernier, à la publication de notre enquête sur les « bébés Coca ». Et elle n’a pas été la seule, loin de là.

Béatrice Mestdagh, médecin au sein de l’équipe des IHAB (pour Initiative hôpital ami des bébés) et pédiatre à la maternité Jeanne de France du CHU de Lille, estime assister à une véritable prise de conscience. « Quand j’étais jeune maman, on ne parlait pas des bébés Coca. J’avais une belle-sœur qui donnait du lait concentré à son enfant; ça me choquait, mais personne ne réagissait », raconte-t-elle.