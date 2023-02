Mixité scolaire : ce que révèlent les chiffres du ministère entre les collèges publics et privés de la MEL

Le 12 décembre dernier, Simon Jamelin, élu écologiste au département du Nord, prend la parole au conseil départemental. Quelques mois plus tôt, à la mi-octobre, l’Éducation nationale a publié des données capitales pour comprendre les limites de la mixité dans les collèges.

Ce que dénonce l’élu, c’est « l’évitement scolaire » : la scolarisation, vers le privé notamment, pour contourner la carte scolaire et ainsi éviter que son enfant suivent ses cours dans un établissement moins bien réputé. Une technique qui « contribue à aggraver la polarisation de nos établissements entre des collèges de classes supérieures et des collèges de classes populaires », appuie l’élu. « Nous sommes toutes et tous bien conscients ici de l’ancrage important et historique de l’enseignement privé dans le département et il y a heureusement parfois des exceptions avec des collèges privés qui jouent le jeu de la mixité sociale, mais ce n’est pas la règle », déplore-t-il.