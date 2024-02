C’est ce qui s’appelle prendre les devants… Le 31 janvier, Hervé Legros, le PDG du promoteur immobilier Alila, a annoncé sur le réseau social LinkedIn qu’il était convoqué ce jeudi 1er février dans le cadre de l’information judiciaire le visant et ouverte il y a plus d’un an pour « harcèlement moral et abus de biens sociaux », étendue depuis à cinq autres chefs d’accusation [voir le détail plus bas]. « Je devrais à nouveau être entendu pour coopérer dans le cadre de l’enquête dont je fais l’objet », écrit‐il à propos d’un rendez‐vous qui pourrait déboucher sur sa mise en examen. Ce jeudi, à la mi‐journée, le parquet de Lyon a annoncé à Mediacités qu’il venait d’être placé en garde à vue [lire également plus bas]. Il est pour le moment présumé innocent.

