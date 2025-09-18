Villeurbanne : la gestion hasardeuse de l’ex-président de l’Asvel basket féminin aura eu raison du club

Fin de partie pour l’Asvel VBF (Villeurbanne basket féminin). Le parquet de l’historique salle « Raphaël‐de‐Barros » ne sera plus foulé par les joueuses au célèbre maillot vert et blanc. Forte de quelque 200 licenciées et comptant une équipe professionnelle qui évolue en Nationale 1 (soit la troisième division), l’association de Villeurbanne – sans lien avec l’Asvel de Tony Parker – a dû mettre la clé sous la porte, plombée par une dette de 350 000 euros. En juin 2024, Mediacités avait révélé les lourdes difficultés financières du club.

Sa section féminine avait été créée en 1959, avant de devoir voler de ses propres ailes à partir de 1982. La liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce en juillet dernier, et rendue publique par l’Asvel VBF il y a quelques jours, signe