Désormais privé de financements publics, le groupe scolaire musulman Al‐Kindi voit son avenir menacé

Conséquence de la rupture de son contrat d’association avec l'État, l’établissement privé de Décines-Charpieu, où sont scolarisés 500 élèves, ne touche plus un euro d’argent public depuis la rentrée. Cet important manque à gagner vient agraver une situation financière déjà « particulièrement fragile », comme le souligne un rapport récent de la Chambre régionale des comptes.

2025-01-Lyon-Al-Kindi-facade
L'entrée du groupe scolaire musulman Al-Kindi, situé à Décines-Charpieu. Image : capture d'écran vidéo Al-Kindy

Le rapport avait déjà fuité bien avant sa publication officielle ce mercredi 24 septembre. Et pour cause, l’école primaire‐collège‐lycée privé Al‐Kindi de Décine‐Charpieu est au cœur de l’attention politico‐médiatique depuis la décision, le 10 janvier dernier, de l’arrêt de tout financement public, au motif « d’atteintes aux valeurs de la République » [(re)lire à ce sujet nos précédents articles].

Dès le 2 juillet dernier, Le Point dévoilait ainsi les conclusions de la Chambre régionale des comptes Auvergne Rhône‐Alpes (CRC) sur la gestion de l’établissement ouvert en 2007. De mémoire de magistrat lyonnais, c’est d’ailleurs la première fois qu’un rapport s’intéressait à un groupe scolaire privé.

Par Matthieu Slisse

