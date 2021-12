Il y a quatre ans, le 7 novembre 2017, les compliments pleuvent alors que l’on inaugure les nouveaux locaux de l’école des Beaux-Arts de Nantes (EBANSN), dans les anciennes halles Alstom numéro 4 et 5, au cœur du “Quartier de la création”, sur l’île de Nantes. Devant un parterre d’une centaine d’invités, dont son prédécesseur Jean-Marc Ayrault, le maire (PS) de Saint-Nazaire David Samzun ou la préfète de Loire-Atlantique de l’époque Nicole Klein, Johanna Rolland se félicite. « L’installation de l’école des Beaux-Arts dans ses propres locaux constitue un événement de première importance, à l’échelle de la métropole nantaise et bien au-delà », la maire (PS) de Nantes et présidente de Nantes Métropole.

Pourquoi un tel enthousiasme ? Tout simplement parce que le montage financier mis sur pied pour offrir à l’établissement de nouveaux locaux est inédit et qu’il ménage les deniers publics. Sur les 34,5 millions d’euros hors-taxes de budget de construction, 58% sont financés par des prêts souscrits par l’EBANSN elle-même. Nantes Métropole n’a à débourser que 4,1 millions d’euros, tandis que 4 autres millions proviennent de l'État, 3,5 de la Région Pays de la Loire et 3 du Département de la Loire-Atlantique. Un « investissement massif de l’école » qui doit garantir son rayonnement et une relative autonomie financière, comme le souhaitait son inamovible directeur, Pierre-Jean Galdin.

Un chèque de 38 millions d'euros

Quatre ans après ces discours élogieux et rassurants, ce doux rêve est en train de virer au cauchemar budgétaire. En fin de semaine, les élus de Nantes Métropole devraient voter le rachat des murs de l’école des Beaux-Arts, ou plutôt des emprunts contractés pour la financer, selon la délibération qui sera soumise aux 98 conseillers métropolitains, ce vendredi 10 décembre.

« Pour permettre à l’établissement de poursuivre ses activités dans une situation financière sereine », la collectivité se voit donc contrainte de signer un chèque de 38 millions d’euros. Soit l’équivalent de deux fois ce qu’elle a prévu d’investir dans l’Arbre aux hérons (17,5 millions d’euros sur les 52 inscrits au budget prévisionnel), ou encore quatre années de gratuité des transports en commun le week-end (10 millions d’euros par ans). Voilà qui fait cher pour payer le rêve avorté de l'école de devenir propriétaire...

L'héritage de Pierre-Jean Galdin

C’est qu’entre temps les choses se sont largement gâtées. Comme l’a décrit Mediacités dans plusieurs enquêtes (voir plus bas), la situation financière de l’établissement est aujourd’hui jugée « très fragile ». C’est ce que reconnaissent ses administrateurs, confirmant les rapports de la Chambre régionale des comptes (2019), du Trésor Public (2020) ou du comptable public de l’école (2019, 2020), dont nous nous sommes fait l’écho. Elle est même devenue critique avec la crise du Covid-19 : sa trésorerie est réduite à 205 000 euros et seulement 10 jours de dépenses réelles de fonctionnement peuvent être couvertes, ainsi que Mediacités le révélait la semaine dernière. Bref, après être longtemps resté passive et après avoir fait preuve d’une curieuse mansuétude vis à vis de la gestion du directeur de l’école, Pierre-Jean Galdin, la collectivité n’avait plus d’autre choix qu’intervenir.

Interrogé par Mediacités, le vice-président (PS) aux finances Pascal Bolo, qui porte le dossier parle néanmoins « d'une opération purement technique. L'EPCC qui gère le bâtiment est structurellement incapable de faire face au remboursement des crédits. Soit nous rachetions, soit nous augmentations la dotation aux Beaux-Arts ». La solution a été proposée récemment par les services de Nantes Métropole, après des rapports internes de contrôle de gestion. Encore une fois.

Avec ces 38 millions d’euros, Nantes Métropole solde les comptes des 18 ans de règne de Pierre-Jean Galdin sur l’école. Et offre un cadeau de Noël avant l’heure à celui ou celle qui lui succédera. Le nouveau titulaire du poste qui doit être choisi en conseil d'administration ce mardi 7 décembre, héritera d’une situation financière à peu près assainie lorsqu’il prendra ses fonctions, début février.

Lire nos précédentes enquêtes sur les Beaux-Arts de Nantes