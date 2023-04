Ce samedi 29 avril, au stade de France, le FC Nantes disputera la finale de la Coupe de France face à Toulouse. La dixième d’une histoire vieille de 80 ans. La deuxième consécutive, après la victoire remportée l’an dernier contre l’OGC Nice. Si tout se passe bien pour les Canaris, aux alentours de 23 heures, ses supporters exulteront en voyant leur capitaine et gardien Alban Lafont, soulever une nouvelle fois le trophée argenté. Si les Dieux du football décident en revanche de préférer le violet toulousain au jaune nantais, la gueule de bois pourrait être sévère.

Et pour cause : sans trophée à présenter, le roi sera nu. Le bon parcours en coupe ne suffira d’abord plus à masquer la mauvaise saison réalisée par le club en championnat, désormais menacé de relégation en Ligue 2. Ensuite, les regards se tourneront à nouveau vers Waldemar Kita, président-propriétaire du club depuis l’été 2007. Ce dernier est contesté de longue date par