Moins de 24 heures après les révélations de Mediacités sur la plainte pour viols de Juliette Mazet à l’encontre du prêtre Franz de Boer et la procédure judicaire en cours, le diocèse de Cahors a réagi dans un communiqué. En quelques lignes et sans nommer les faits, l’évêque Laurent Camiade annonce l’ouverture d’une enquête canonique et la mise à l’écart de l’intéressé de « l’exercice de son ministère paroissial actuel ». Il affirme « apprendre l’existence » de cette plainte « déposée par une femme, majeure à l’époque des faits », via notre article.

