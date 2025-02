Violences sexuelles dans l’Église : la plainte de Juliette Mazet classée sans suite

Juliette Mazet est « un peu sonnée ». À 30 ans, cette habitante de Gourdon a appris que sa plainte pour viols, déposée le 9 septembre 2023 contre l’abbé Franz de Boer, avait été classée sans suite. Mediacités avait consacré une série d’enquêtes à cette affaire, dans laquelle la jeune femme décrivait plusieurs viols et agressions sexuelles qu’elle aurait subis en 2013.

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2024/03/18/il-ma-dit-que-cetait-lamour-de-dieu-nouvelle-plainte-contre-un-pretre-du-lot/

Après plus d’un an d’enquête préliminaire, la décision est tombée mardi 18 février. Juliette Mazet était au bureau lorsque son compagnon lui a signalé l’arrivée d’une lettre « bizarre ». « J’ai tout de suite su que c’était le tribunal », raconte‐t‐elle. Dans son courrier, le procureur de la République de Cahors indique qu’il n’engagera pas de poursuites pénales contre l’abbé Franz de Boer, car « les preuves ne sont pas suffisantes », selon lui. Pour rappel, ce classement sans suite ne signifie pas pour autant que le curé est innocent.

Une justice défaillante

Ce verdict suscite “frustration, colère et tristesse” chez la plaignante, qui s’était pourtant préparée à cette possibilité. « On a beaucoup travaillé sur cette éventualité avec mon thérapeute. Cela m’a aidée à encaisser le coup », confie Juliette Mazet, avec résignation et amertume.

La jeune femme n’est pas la première victime de violences sexistes et sexuelles à qui la justice refuse un …