Coupe drastique dans les centres culturels toulousains

Les 14 centres culturels toulousains viennent d'apprendre qu'ils subiront une coupe de la moitié de leur budget en 2025. Touchées également, les bibliothèques de Toulouse se mobilisent depuis début décembre pour demander le rétablissement de leurs budgets et le maintien de leurs postes.

Le gel des budgets et des recrutements se poursuit à la mairie de Toulouse. Après les annonces des baisses de subventions aux associations culturelles (- 40 %) et aux clubs sportifs (- 20 %) fin novembre, l’équipe de Jean‐Luc Moudenc s’attaque cette fois‐ci aux centres culturels.

Les quatorze structures réparties sur la commune ont appris, il y a une dizaine de jours, qu’elles essuieraient une coupe budgétaire de 50 %. « C’était un secret de polichinelle, car les rumeurs bruissaient depuis quelque temps », souligne une employée d’un centre culturel, s’exprimant anonymement en raison de son devoir de réserve.

Cette réduction va d’autant plus impacter leur fonctionnement que le budget de ces établissements en régie municipale n’aurait pas augmenté depuis une vingtaine d’années. Il atteindrait à peine 30 000 euros en moyenne par centre. « Notre plus grosse dépense concerne la programmation de janvier à juin. Or, pour cette partie de la saison, l’argent est déjà dépensé. Si on ne déprogramme pas certains spectacles, comme cela nous est demandé, on n’aura pas de budget sur la prochaine saison », déplore cette même employée municipale.

Selon nos informations, ce nouveau plan d’austérité doit être acté par les élus d’ici une quinzaine de jours. En attendant, l’absence de « note de cadrage » inquiète en interne. Impossible pour l’heure de commencer à annuler les événements déjà prévus, comme de construire la programmation des premiers mois de la saison prochaine.

Une action jointe à celle des bibliothèques

Très inquiets, les …