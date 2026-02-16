Dix associations conventionnées présentent un livre blanc aux candidats aux municipales à Toulouse

Dix structures socioculturelles conventionnées par la mairie alertent sur les importantes difficultés économiques qu'elles rencontrent suite à la baisse des subventions. Leur livre blanc de 71 pages s'appuie sur la consultation des habitants, et interroge les candidats dans la course au Capitole sur l'avenir du socioculturel à Toulouse.

Toulouse_2026_février-Livre blanc des assos conventionnées
Dix structures conventionnées avec la mairie publient un livre blanc pour alerter sur leur situation économique. Photo A.P

L’annonce d’une baisse de 40 % de leurs subventions avait « provoqué un choc financier sans précédent ». Après avoir adressé en mars 2025 une lettre ouverte au maire, dix des quatorze associations socioculturelles conventionnées par la mairie ont rédigé un livre blanc. Objectif : démontrer leur « caractère d’utilité sociale » et alerter avant les municipales sur l’avenir socioculturel de la ville de Toulouse. Car elles déplorent que « leur survie économique » prenne le dessus sur leur mission sociale.

Les sept MJC (Ancely, Croix Daurade, Empalot, Pont des Demoiselles, Ponts Jumeaux, Prévert et Roguet) et les trois associations (centre culturel des Minimes, collectif Job et Foyer d’Éducation populaire Étienne Billières) ont un constat clair : il faut « stopper l’hémorragie » et arrêter les subventions de « projet » (subvention par action) pour « privilégier la subvention de fonctionnement qui nous permet d’inscrire nos actions dans la durée », résument‐elles dans une vidéo.

Au moment du renouvellement des conventions triennales en 2025, elles auraient perdu au global 30% de leurs subventions
Moins 28,5 % pour les 14
En comptant les quatre structures socioculturelles conventionnées qui n’ont pas participé au Livre blanc – Association sportive et culturelle de Montaudran, Cercle Laïque Jean Chaubet, Comité de la Terrasse, Comité Sports et Loisirs de Pouvourville – par manque de temps, le total des subventions de fonctionnement votées en juin 2025 s’élevait à 539 593 euros alors qu’il atteignait 754 821 euros en 2024 …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Armelle Parion

1 / ?