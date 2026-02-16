Dix associations conventionnées présentent un livre blanc aux candidats aux municipales à Toulouse

L’annonce d’une baisse de 40 % de leurs subventions avait « provoqué un choc financier sans précédent ». Après avoir adressé en mars 2025 une lettre ouverte au maire, dix des quatorze associations socioculturelles conventionnées par la mairie ont rédigé un livre blanc. Objectif : démontrer leur « caractère d’utilité sociale » et alerter avant les municipales sur l’avenir socioculturel de la ville de Toulouse. Car elles déplorent que « leur survie économique » prenne le dessus sur leur mission sociale.

Les sept MJC (Ancely, Croix Daurade, Empalot, Pont des Demoiselles, Ponts Jumeaux, Prévert et Roguet) et les trois associations (centre culturel des Minimes, collectif Job et Foyer d’Éducation populaire Étienne Billières) ont un constat clair : il faut « stopper l’hémorragie » et arrêter les subventions de « projet » (subvention par action) pour « privilégier la subvention de fonctionnement qui nous permet d’inscrire nos actions dans la durée », résument‐elles dans une vidéo.

Au moment du renouvellement des conventions triennales en 2025, elles auraient perdu au global 30% de leurs subventions

Moins 28,5 % pour les 14

En comptant les quatre structures socioculturelles conventionnées qui n’ont pas participé au Livre blanc – Association sportive et culturelle de Montaudran, Cercle Laïque Jean Chaubet, Comité de la Terrasse, Comité Sports et Loisirs de Pouvourville – par manque de temps, le total des subventions de fonctionnement votées en juin 2025 s’élevait à 539 593 euros alors qu’il atteignait 754 821 euros en 2024 …