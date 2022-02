«On s’est mis à plusieurs pour les compter. » Constant Motte, coprésident de l’association Non à l’agrandissement de l’aéroport de Lille (NADA), recense 8 000 pages dans le dossier numérique de l’enquête publique portant sur la modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin, mis en ligne lundi 10 janvier. Le militant écologiste admet boire « beaucoup de café » ces derniers jours pour approfondir le dossier et espérer peser sur la consultation, ouverte jusqu’au lundi 14 février. « C’est une stratégie classique pour ce type de grands projets : des rapports très longs, qui fourmillent d’annexes et qui ne laissent pas le temps de produire une contre-expertise indépendante », juge-t-il.

Au milieu des dizaines de pièces administratives, on trouve toutefois un guide de lecture et un « résumé non-technique » (121 pages) qui synthétise les grands points de tension du dossier : émissions de gaz à effet de serre, qualité de l’air, impact pour les sols et les sous-sols, etc. « Abondamment illustré, le résumé non-technique est particulièrement clair et didactique », relevait l’Autorité environnementale dans un avis rendu en novembre 2021. Mais « sur le fond, il présente les mêmes qualités et défauts que l’étude d’impact [déposée l’été dernier, NDLR] », tranchent les experts.

Il faut dire qu’Aéroport de Lille (ADL), le concessionnaire dont Eiffage est l’actionnaire majoritaire, a vu grand : 100,9 millions d’euros d’investissements d’ici la fin de la délégation de service public, en 2039. Objet des travaux ? Une « modernisation » présentée comme indispensable pour mettre les installations en conformité avec les règles de sécurité aériennes et pour accueillir jusqu’à 3,9 millions de passagers en 2039, contre 2,2 millions en 2019. Dans le détail, 13 % (13,4 millions d’euros) de l’investissement prévu concerne la mise aux normes, le reste (87,5 millions d’euros) étant destiné à un agrandissement que beaucoup, des communes limitrophes aux associations écologistes, jugent dangereux pour l’environnement.

« Pouvez-vous nous aider à décrypter le dossier de l'enquête publique au sujet de l'agrandissement de l'aéroport ? Franchement, même avec un bac +5 en linguistique, dur de comprendre de quoi il retourne ! », nous écrit une lectrice de Mediacités Lille, samedi 22 janvier. Dont acte. Après avoir lu l’ensemble du résumé non-technique et compilé de nombreuses pages de notes, j’hésitais sur la meilleure manière d’aborder ce vaste sujet — de « l’angler », comme on dit dans notre jargon. J’ai finalement opté pour l’analyse de trois conséquences majeures du projet d’agrandissement (émissions de gaz à effet de serre, bruit et artificialisation des sols). Il y aurait encore beaucoup à dire sur la pollution des eaux, les conséquences économiques — tant en termes de bénéfices pour Eiffage que de coûts pour la collectivité sur le long terme —, ou encore les manœuvres souterraines d’ADL pour convaincre les élus concernés du bien-fondé du projet.

Un nombre de vols estimé qui laisse planer un doute

De tous les scénarios présentés dans le dossier d’enquête publique, il est une hypothèse qui conditionne toutes les autres : le nombre d’avions qui devraient survoler, chaque jour, les habitants du sud de la métropole lilloise à l’issue du projet d’agrandissement. Car plus de vols rimerait avec plus de nuisances pour les riverains et pour l’environnement. Selon les estimations d’ADL, « 33 à 34 » avions quitteraient le tarmac chaque jour en 2039, pour un total de 24 729 vols commerciaux par an (en comptant les atterrissages). Par comparaison, 21 139 vols commerciaux ont été recensés en 2019, ce qui reviendrait à une augmentation du nombre de vols de 17 % en vingt ans.

C’est là le tour de force espéré par l’exploitant de Lille-Lesquin : faire voler un peu plus d’aéronefs, tout en démultipliant le nombre de passagers - qui augmenterait de 55 % (hypothèse basse à 3,4 millions de passagers par an) à 78 % (hypothèse haute, 3,9 millions de passagers) d’ici 2039. Dans le jargon, on appelle cela améliorer « l’emport moyen », c’est-à-dire le rapport entre le nombre de passagers et le nombre de vols. Il est vrai que l’évolution récente de l’emport moyen à Lille-Lesquin incite à l’optimisme : entre 2000 et 2019, il est passé de 41 à 100 passagers équivalents par avion, un chiffre légèrement inférieur à d’autres aéroports régionaux, laissant penser que celui de Lille dispose encore de marges de progrès.

Mais cette évolution est-elle linéaire et durable ? Mediacités avait déjà émis des doutes, au printemps 2021 quant aux projections de la société dans le contexte de la pandémie de Covid-19, entre restrictions sanitaires et crise économique. Sans compter que la prise de conscience du changement climatique pourrait détourner de plus en plus de Français de l’avion — l’exploitant reconnaît d’ailleurs avoir pris en compte « la tendance flygskam » dans son scénario pessimiste.

Surtout, l’espoir de vols accueillant davantage de passagers repose d’abord sur le bon vouloir des compagnies aériennes. La société Aéroport de Lille compte sur elles pour atteindre « un meilleur taux de remplissage des avions » et pour remplacer « les aéronefs de petite taille (moins de 100 sièges) » par des avions plus grands. Deux objectifs trompeurs, selon Thierry Van Heddegem, membre du collectif de riverains de l’aéroport Les Survolés : « Le concessionnaire [Aéroport de Lille, NDLR] n’a aucun pouvoir sur les compagnies aériennes pour remplir leurs avions, mais surtout il n’a aucun intérêt à le faire : plus les vols sont nombreux, plus les redevances aéroportuaires - donc ses recettes - vont augmenter. » « Même si cette hypothèse d’avions plus remplis se vérifiait, je ne comprends pas comment des avions plus gros émettraient moins de CO2 », renchérit Mina Duchateau, militante à la section lilloise de Greenpeace et membre du collectif NADA.

Plus d’avions, moins de gaz à effet de serre ?

Cette question, nous aurions aimé la poser au Syndicat mixte des aérodromes de Lille-Lesquin et de Merville (SMALIM), l’organisme qui regroupe la région Hauts-de-France, la Métropole européenne de Lille (MEL) et la Communauté de communes Flandre Lys, et qui a attribué la concession à Aéroport de Lille. Mais son président, Christophe Coulon, a décliné toute interview « durant la période d’enquête publique, afin de privilégier en premier lieu l’expression de tous les publics concernés ».

Il faut donc se replonger dans les graphiques et tableaux du résumé non-technique pour comprendre comment, selon l’exploitant, les émissions de gaz à effet de serre n’augmenteraient que de « 15,4% » d’ici 2050 après l’agrandissement de l’aéroport. Cette projection s’appuie sur deux hypothèses majeures, selon ADL : « L’intégration de la flotte à hydrogène » et « l’incorporation de SAF ( carburants durables pour l'aviation ) dans le mix de carburants ».

« Un ensemble d’hypothèses très optimistes, voire irréalistes »

Or l’Autorité environnementale n’est pas du tout d’accord avec ces projections. Dans son avis de novembre dernier, elle relevait que « l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre du projet soulève d’importants problèmes. Selon les éléments fournis dans le dossier, les émissions par passager seraient réduites de plus de 90 % sur la période étudiée. Ce résultat est obtenu en combinant un ensemble d’hypothèses très optimistes, voire irréalistes. »

En mars 2021, le think tank français The Shift Project, qui défend une transition post-carbone, publiait une étude intitulée « Pouvoir voler en 2050 ». Il y examinait l’hypothèse du développement d’avions à hydrogène et de « carburants alternatifs ». « La vitesse de diffusion des innovations dans la flotte est trop faible au regard de l’urgence climatique », estiment les auteurs, dont même le scénario le plus optimiste de renouvellement des avions — tous les 15 ans, contre 25 ans en moyenne aujourd’hui — ne permet pas de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à l’horizon 2100.

« Le terme “d’avion vert” revenait souvent dans les réunions publiques avec les représentants de l’aéroport, se souvient Mina Duchateau, de Greenpeace Lille. J’ai l’impression qu’on nous parle d’une licorne. » « Si la MEL veut réduire de 45 % ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 [par rapport à 1990, d’après le Plan climat adopté en février 2021, NDLR], c’est simple : il faut une décroissance du trafic aérien », ajoute Constant Motte, du collectif NADA.

Un bruit de fond qui inquiète

Cette décroissance du nombre de vols, de nombreux riverains la souhaitent pour une raison plus palpable encore que les émissions de CO2 : le bruit causé par les avions. « Toutes les nuits, je suis réveillée par le décollage des avions, témoigne Martine Buysschaert, qui habite Templemars, à 1,7 kilomètre à l’ouest de la piste de l’aéroport. Ce projet va aggraver les troubles du sommeil chez des milliers d’habitants. »

En novembre dernier, l’Autorité environnementale avance deux recommandations pour lutter contre les nuisances sonores de Lille-Lesquin : instaurer un « couvre-feu comme c’est le cas pour d’autres aéroports tels que Beauvais-Tillé, Bâle-Mulhouse ou encore Nantes [à partir d’avril 2022, comme nous l’expliquions récemment sur Mediacités, NDLR] », afin de garantir « 7 heures de repos continu » aux riverains, et « analyser la population couverte par un bruit supérieur à 45 dB(A) »

Cette dernière demande a été prise en compte par Aéroport de Lille : dans sa réponse à l’Autorité environnementale, en décembre 2021, la société fournit de nouvelles cartes montrant l’exposition au bruit des populations vivant sous les trajectoires empruntées par les avions. Les habitations exposées à un bruit supérieur de 45 dB(A) se situent à l’intérieur du tracé blanc ci-dessous. La carte de gauche correspond au bruit mesuré en 2019, celle de droite au bruit estimé en 2039… si l’hypothèse optimiste d’une faible augmentation du nombre de vols se vérifiait et si des progrès technologiques rendaient les aéronefs moins bruyants.

Quant au couvre-feu, c’est niet ! ADL a bien fait un geste à l’issue de la concertation avec les riverains, en stabilisant le nombre de vols de nuit à leur niveau de 2019 et en rendant gratuit le parking nocturne pour les avions, pour inciter les compagnies à laisser dormir leurs avions sur le tarmac. Mais l’exploitant renvoie la balle dans le camp du préfet : « Un arrêté ministériel de réduction des possibilités de mouvement en période de nuit [relève] des services compétents de l’État », souligne le résumé non-technique.

D’autant, rappelle la société, que « les vols de nuit sont constitués en partie de vols non commerciaux, notamment les vols d’urgence sanitaire ou les vols de transport de transplants d’organes ». L’argument semble imparable — qui voudrait limiter les greffes d’organes ? –, mais résiste mal aux chiffres : en 2019, Lille-Lesquin a accueilli 586 vols sanitaires, soit à peine 2 % de l’ensemble des vols recensés cette année-là (32 668 trajets, en comptant les vols non-commerciaux).

Un projet béton ?

Si les habitants de Templemars et alentours craignent le bruit, c’est aussi pour la hausse du trafic routier qu’occasionnerait l’extension de l’aéroport. La société ADL prévoit en effet la création de 1 072 places de parking supplémentaires pour les voitures. La « variante induisant le moins d’artificialisation des sols », indiquait l’Autorité environnementale en novembre 2021, est celle d’un parking à plusieurs étages.

Option refusée par l’exploitant, qui précise dans son résumé non-technique que « la solution parking silo n’est pas économiquement viable » et que sa construction générerait davantage d’émissions de gaz à effet de serre. Un agrandissement des files de voitures sur la déjà très encombrée autoroute A1 est donc à prévoir.

Pour contrebalancer la bétonisation, ADL veut garnir ses parkings de près de 450 arbres. Il est aussi question d’augmenter le nombre de trajets en transports en commun pour rallier l’aéroport, afin de passer de 5 % de l’ensemble des trajets en 2019 à 17 % en 2039. Autre proposition : deux parcs à vélos de 100 places chacun seront construits, principalement à destination des salariés de l’aéroport qui doivent aujourd’hui se contenter… de six arceaux.

Aux abords de Lille-Lesquin, la mobilisation s’organise. Les collectifs de riverains et les militants écologistes organisent une réunion publique mercredi 2 février à Templemars pour compenser « le manque d’information de la population et la complexité de l’enquête publique », selon Thierry Van Heddegem, des Survolés. Ils formulent l’espoir que le préfet annule le projet d’agrandissement à l’issue de l’enquête publique. « On a posé le fait qu'on ne pouvait plus faire d'extension d'aéroport parce qu’elles sont basées sur des prévisions de trafic qui n'ont plus lieu d'être. Maintenant, on va regarder au cas par cas », expliquait la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, interviewée sur RTL en février 2021. Elle venait d’annoncer l’abandon de la construction d’un quatrième terminal à l’aéroport de Roissy, jugé « obsolète ».