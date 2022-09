1xBet, le sponsor infréquentable dont le Losc ne veut pas parler

Vous voulez des nouvelles du Losc ? Branchez-vous sur des sites africains, au Burkina ou au Cameroun. Ou consultez des sites d’infos spécialisées sur les jeux d’argent comme Gambling News. Vous y apprendrez que le site de paris sportifs 1xBet est devenu le « partenaire régional » du club lillois pour trois saisons à partir de cette année.

Il ne serait toutefois pas étonnant que cette « bonne nouvelle », comme la qualifient ces précieux organes de presse, vous ait échappé. Nulle trace d’1xBet, en effet, dans la liste officielle des partenaires du Losc. Et aucun communiqué récent ne semble confirmer l’information. Pourrait-il s’agir d’une fake news…?

A priori, non. Car le Losc a bien communiqué sur cet accord de sponsoring le 19 août… de l’année dernière. Publié dans la torpeur de l’été 2021, un communiqué de presse - uniquement en anglais - , trouvé sur le site, en détaille l’objet. Il s’agit d’un partenariat « focalisé sur deux régions spécifiques », l’Afrique et le Moyen-Orient. En échange d’une somme non précisée, 1xBet gagne le droit d’afficher sa marque sur des panneaux virtuels lors des retransmissions des matchs du Losc, des publicités visibles uniquement sur les écrans des pays couverts par l’accord. En outre, il peut utiliser le « logo du club et l’image collective des joueurs dans ses campagnes promotionnelles », précisent les sites africains.

Silence gêné