Un terrain de football, une table de pique‐nique et une fresque murale colorée. Le parc Tudor, à Faches‐Thumesnil, a tout d’un espace vert on ne peut plus classique. Pourtant, la micro‐forêt – qui apporte un peu de fraîcheur aux riverains en cet été suffocant – cache les vestiges d’une ancienne pollution. C’est sur ce lieu qu’il y a plus d’un siècle, entre 1880 et 1921, la société Exide Technologies avait implanté sa première usine de production de batteries au plomb.

Aujourd’hui, il n’en reste rien… du moins en apparence. Car si l’usine a déménagé à quelques minutes de là, au 180 Faubourg d’Arras dans le quartier de Lille‐Sud, elle a laissé des traces indétectables à l’œil nu. Pour les trouver, il faut creuser les sols. On tombe alors inévitablement sur des résidus de plomb.