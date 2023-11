Sur le site de la métropole lilloise, les contributions s’enchaînent. Ce n’est pas une, ni deux, même pas dix, mais plus de 70 pages de doléances qui défilent, à un jour de la clôture de l’enquête publique. Depuis le 3 octobre – et jusqu’au mardi 7 novembre – les citoyens métropolitains sont encouragés à donner leur avis sur le plan local d’urbanisme (PLU) de la métropole. Le PLU, c’est ce qui définit les grandes lignes de notre territoire en termes d’urbanisme, de constructions, ou encore d’infrastructures de transport.

Ces orientations ont été votées le 10 février et le 30 juin dernier, et sont aujourd’hui soumises à l’appréciation du public. Elles viennent compléter les deux précédents PLU qui n’intégraient pas l’entièreté des villes de la MEL, cinq communes ayant intégré la métropole en 2020. Le futur PLU accorde en outre davantage d’importance à la ressource en eau et prend en compte des futures nouvelles lignes de tramways et de bus de la MEL.

Pour comprendre tous les enjeux de ce document, il faut s’armer de volonté et de patience. À elle seule, la note de synthèse du projet compte pas moins de 58 pages. À cela s’ajoutent tout un tas de documents et d’annexes tout aussi longs les uns que les autres, consultables sur le site de la MEL, ainsi que des …