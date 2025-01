Bonne et heureuse année 2025 ! La rédaction de Mediacités Lille profite du premier article de ce nouvel an pour vous adresser ses meilleurs vœux. Et pour bien le commencer, nous vous proposons… un petit retour en arrière. Bon, d’accord, l’exercice n’a rien de très original. Mais il est l’occasion de redécouvrir – sinon de découvrir – dix enquêtes qui ont marqué l’année écoulée.

Pour élaborer de « best of lillois », nous avons retenu un double principe. Les cinq premiers articles ont été choisis par la rédaction à la façon d’une remise de prix. Les cinq autres sont ceux qui ont suscité le plus d’audience… sachant que les explications du trafic internet sont parfois mystérieuses, autant que peut l’être l’algorithme de Google. Quoi qu’il en soit, voici donc cette sélection.

LA SELECTION DE LA RÉDACTION

1/ L’enquête la plus difficile

Cette palme revient sans conteste au travail mené sur le désastre financier de la chambre d’agriculture du Nord‐Pas‐de‐Calais. Les chambres d’agriculture étant financées en grande partie par de l’argent public, on aurait pu s’attendre à la plus grande transparence. Or nous avons été confronté à une véritable omerta. La publication de nos articles s’est ainsi souvent apparentée à un parcours d’obstacles.

Première haie : décoder les notes confidentielles rédigées par un cabinet d’expert comptable et transmises par des sources bien informées. Deuxième obstacle : une fois la gestion calamiteuse établie, convaincre des témoins de s’exprimer – sous le couvert d’anonymat – afin de comprendre les raisons de la faillite et d’en identifier les responsables. Rivière finale : tenter de poser nos questions aux principaux concernés : la préfecture (autorité de tutelle) et le président de la chambre. Sans succès, malheureusement.

Summum de ce silence généralisé, Mediacités se verra même refoulé à l’entrée de l’assemblée générale de la chambre d’agriculture au cours de laquelle le budget prévisionnel 2025 a été validé, avec une nouvelle perte prévisionnelle de 700 000 euros à la clé. Ce qui n’est pas sans soulever des questions sur le plan de sauvetage proposé. Questions que Mediacités continuera bien sûr à mettre sur la table en 2025…

https://www.mediacites.fr/enquete/lille/2024/11/28/chambre-dagriculture-du-nord%e2%80%90pas-de-calais-les-raisons-dune-faillite/

2/ Le dossier le plus sensible

Il s …