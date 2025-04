Invalidant tout manquement grave, la justice rétablit le contrat d’association du lycée Averroès

Ce mercredi 23 avril, le tribunal administratif a considéré que les manquements reprochés par la préfecture au lycée musulman lillois Averroès n’étaient pas « d’une gravité telle » qu’ils pouvaient justifier une décision de résiliation du contrat d’association.

Au terme de plus d’un an et demi de procédures administratives et judiciaires, le plus grand lycée musulman de France, redevient, avec effet immédiat, un établissement privé sous‐contrat.

L’État, par l’intermédiaire de la ministre de l’Éducation nationale Elisabeth Borne, a déjà annoncé sa volonté de contester cette décision. Mais cette procédure n’est pas suspensive. La décision du tribunal administratif agit de manière rétroactive. Traduction : l’ensemble des financements publics – tant étatiques que régionaux – dus au titre de l’année scolaire 2024/25 devront être versés à l’établissement. Soit une somme totale de 1,2 million d’euros.

Accusations écartées

Avec minutie, les juges administratifs sont revenus sur l’ensemble des manquements reprochés par l’ex-préfet du Nord, Georges‐François Leclerc, à Averroès. Dans la droite ligne des conclusions du rapporteur public du 18 mars dernier, le tribunal a d’abord jugé que la préfecture s’était montrée incapable de démontrer l’existence de la majorit …