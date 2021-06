Incontournable dans les programmes, la politique environnementale est sans doute l’aspect le plus clivant dans les programmes des candidats, qui mettent chacun en avant une vision différente de l’écologie.

Chez Laurent Wauquiez, l’écologie passe d’abord par l’amélioration de la qualité de l’air, qu’il instaurerait comme la « grande cause » du mandat, notamment dans la vallée de l’Arve (Haute-Savoie), un territoire souvent qualifié de « plus pollué de France ». Le candidat LR veut aussi réduire de 50% le gaspillage alimentaire dans les lycées, atteindre le « zéro enfouissement de déchets » d’ici 2030 et faire d’Auvergne-Rhône-Alpes « la région des énergies décarbonées », via la méthanisation et « l’hydrogène vert ». Non sans envoyer une pique aux écologistes : « Contrairement aux idéologues, nous soutenons l’énergie nucléaire », précise son programme. Une position stratégique dans une région souvent qualifiée de « plus nucléarisée du monde », avec 14 réacteurs sur le territoire.

Comme dans le reste de la France, le Rassemblement national fait campagne sur le thème du localisme. Une stratégie qui lui permet de mêler impératif écologique et « préférence régionale ».

Najat Vallaud-Belkacem souhaite investir « massivement » dans la transition écologique et évoque deux dossiers en particulier : la rénovation thermique de 100 000 logements et un plan de 2 milliards d’euros pour la transition de l’économie de montagne, où la politique « pro-stations de ski » à coups d’achat de canons à neige sous le mandat de Laurent Wauquiez apparaît de plus en plus comme une impasse. Une préoccupation partagée par les Verts, qui promettent aux aussi une évolution vers un « tourisme durable ». Ces positions contrastent avec celle de Laurent Wauquiez qui évoque certes une future « montagne durable », mais souhaite aussi soutenir « les classes de neige », une forme de subvention indirecte pour l’industrie du ski.

Chez EELV, Fabienne Grébert annonce une série d’engagements chiffrés : baisse de 55% de des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, 600 millions d’euros pour la rénovation des bâtiments de la région (dont les lycées), multiplier par six le nombre de logements rénovés d’ici 2027, réduire la consommation énergétique de l’industrie de 25% d’ici à 2030, multiplier par deux les installations d’énergies renouvelables, notamment via des participations citoyennes sur le principe « 1 euro citoyen = 1 euro de la région ». Cécile Cukierman plaide de son côté pour une « bifurcation écologique », mais sans réellement détailler les moyens d’y parvenir.

Fidèle à lui-même, Bruno Bonnell fait de la technologie l’outil incontournable de sa politique environnementale. Le candidat LREM propose un programme « Résilience » de 2 milliards d’euros « pour engager la transition écologique, énergétique et économique de la région », avec notamment la création d’une assurance pour couvrir les risques climatiques de plus en plus grands qui pèsent sur les agriculteurs. Plus anecdotique, pour ne pas dire gadget, il annonce que « chaque foyer auralpin pourra récupérer un arbre à planter chez soi auprès des pépiniéristes », pour un total d’un million d’arbres au total. Sans trop s’attarder sur les habitants d’appartement sans terrasse ni jardin…