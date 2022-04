Plus de 9 000 voix. 9 140 très précisément. C’est le nombre d’électeurs lyonnais supplémentaires que Marine Le Pen a convaincu entre le 7 mai 2017 et ce dimanche 24 avril 2022. Avec 79,8 % des suffrages sur les neuf arrondissements confondus, Emmanuel Macron arrive certes largement en tête du second tour de l’élection présidentielle dans une ville présentée autrefois comme « le berceau du macronisme ». Il n’empêche : en un quinquennat, le score de la candidate d’extrême droite progresse de plus de 28 % à Lyon - contre 20 % au niveau national - quand son adversaire régresse (moins 7 473 voix).

Phénomène observé partout en France, le vote citadin a bénéficié à Emmanuel Macron. Les arrondissements lyonnais ne font pas exception avec, toutefois, des nuances entre eux. Le 1er arrondissement est celui qui a le plus choisi le bulletin du président sortant (87,2 %). Un record qui traduit une stratégie de barrage contre l’extrême droite : au premier tour, Jean-Luc Mélenchon avait recueilli 43,6 % des suffrages sur ce territoire situé sur les pentes de la Croix-Rousse. À noter aussi les profils opposés des deux arrondissements dans lesquels Marine Le Pen obtient ses meilleurs résultats : le 2e cossu (23,07 % ; sur la Presqu’île, la candidate RN disposait d’une importante réserve de voix d’Éric Zemmour) et le populaire 8e (24,5 %).

Dans les 58 autres communes de la Métropole, le président . . .