On les attendait en position de force à Villeurbanne ou, à Lyon, dans les 2e et 3e circonscriptions. Ils s’imposent aussi sur les affiches du second tour des élections législatives dans le très chic 6e arrondissement (4e circonscription), l’Est lyonnais (7e et 13e circonscriptions), le sud de la Métropole (11e circonscription) ou dans les communes du val de Saône et des Monts d’Or (5e circonscription). Là, le socialiste Fabrice Matteucci (22,82 %) parvient contre toute attente à se qualifier face à la sortante MoDem Blandine Brocard (36,11 %).

Ce dimanche 12 juin, les candidats de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) du Rhône ont bousculé les équilibres politiques locaux et mis au supplice la majorité présidentielle. Symbole de cette poussée de la gauche, dans