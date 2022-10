A l’EM Lyon, les rémunérations délirantes des anciens dirigeants et de coûteux flops en cascade

En vitrine : une école de commerce prestigieuse, parmi les cinq meilleures de France, qui a entamé depuis 2019 une mue spectaculaire pour attirer près de 60 millions d’euros de capitaux, sortir du giron de la Chambre du commerce et de l’industrie (CCI) et se développer à l’international. En coulisses : des transformations « mal conduites », au coût « exorbitant » – y compris à cause des niveaux de rémunération de ses dirigeants [lire plus bas] - qui fragilisent son développement et font planer « de fortes incertitudes » pour les années à venir.

La Chambre régionale des comptes (CRC) publie ce vendredi 14 octobre deux rapports au vitriol sur la gestion de l’EM Lyon ces dernières années. Si le contrôle portait officiellement sur les exercices 2019 à 2021, les magistrats analysent en réalité