La démocratie est aussi une affaire d’argent. Alors que les tableaux détaillés des comptes de campagne des élections législatives de juin 2022 ont été publiés au Journal officiel le 5 septembre dernier, Mediacités a passé en revue les frais de ceux qui ont concouru dans le département du Rhône. Qui a été le plus dépensier ? Et le plus économe ? Qui a eu recours à des emprunts ? Qui a préféré amasser des dons ? Lequel, enfin, a dépensé plus de 15 euros par voix récoltée ?

Avant de répondre à ces questions, rappelons que