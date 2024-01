Panique à la Métropole ! Jeudi 11 janvier dernier, le site de BFM Business publie un article intitulé « À Lyon, un mail anonyme dénonce un favoritisme du marché public du chauffage urbain ». Corbeau ou « lanceur d’alerte », comme il se présente lui‐même, l’auteur du message en question a contacté, mi‐décembre, une quinzaine d’élus du Grand Lyon. Sans apporter de preuves, il écrit que « l’entreprise qui souhaiterait favoriser (sic) serait la plus chère mais vos services essaieraient de la faire apparaître malgré tout comme la plus intéressante ». La collectivité présidée par Bruno Bernard réplique deux heures plus tard, montre en main, par communiqué. Elle déplore une « tentative de déstabilisation » et annonce qu’elle va saisir la justice pour « dénonciation calomnieuse » et « diffusion de fausses informations ».

Mais que s’est-il réellement tramé en coulisses autour de ce marché public qui doit être attribué à la société Coriance, le 29 janvier prochain [voir en suivant ce lien le projet de délibération] ? Mediacités s’est procuré le détail des offres déposées par les deux entreprises concurrentes qui ont candidaté (Idex et Coriance) et