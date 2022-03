Habituellement, un soir de match, les maillots et écharpes aux couleurs des canaris s’affichent un peu partout dans les rues de Nantes. Ce jeudi 10 février fait exception. En cause, un arrêté publié la veille de ce match de Coupe de France face au SC Bastia. La préfecture y interdit de centre-ville toute personne affichant un vêtement aux couleurs du FC Nantes, tout contrevenant s’exposant à six mois d’emprisonnement, une amende de 30 000 euros et cinq ans d’interdiction de stade, assortie d’un pointage au commissariat lors de chaque match du FC Nantes. Rien que cela.

La veille, l’Association nationale des supporters (ANS) a bien tenté de faire annuler l’arrêté, sans succès. « Il a été publié à 19 h 30, nous avons déposé un référé suspension à 20 h 30 et le juge administratif a dit qu’il n’avait pas assez de temps, sachant que l’arrêté entrait en vigueur à minuit », détaille l’avocat de l’ANS, Pierre Barthélémy, qui regrette sa publication tardive.

L'arrêté qui ne passe pas

Au sein de la Brigade Loire, groupe ultra du FC Nantes, cette restriction de liberté inédite passe mal. Au cours du match, les principaux animateurs de la Beaujoire manifestent leur mécontentement en déployant une banderole : « Une préfecture zélée + des supporters rats de laboratoire = les Nantais interdits de centre-ville de Nantes ! Messieurs les politiques, ça vous suffit comme recul sur la situation ? »

Un message à destination de Roxana Maracineanu. Présente au Sénat quelques jours plus tôt dans le cadre de l’examen de la proposition de loi pour démocratiser le sport, la ministre des sports avait défendu les mesures préfectorales prises contre les supporters, invoquant un manque de recul sur la situation. Des arguments que digèrent mal les supporters nantais, alors qu’un rapport d’information parlementaire de 2020 dénonçait le caractère liberticide de ces mesures.

À Saint-Étienne, Marseille ou Lens, plusieurs groupes de supporters ont dénoncé au cours des dernières semaines une augmentation des interdictions de déplacement depuis leur retour dans les stades après la pandémie.

En décembre 2021, une dizaine de groupes de supporters du FC Nantes regrettaient déjà un arrêté préfectoral encadrant un déplacement à Saint-Étienne. Limité à 200 supporters avec obligation de suivre une escorte, et donc de prendre des transports collectifs, il excluait, selon les termes d’un communiqué, les supporters voulant se rendre dans le Forez par leurs propres moyens. « Depuis notre retour au stade en septembre, on sent une attention particulière sur nous, avec des forces de l’ordre présentes en nombre, estime Romain, 32 ans, l’une des figures de la Brigade Loire. Ça s’est manifesté par l’intervention de la section d’intervention rapide (SIR) lors de nos matchs à domicile, alors qu’on ne les voyait jusqu’à présent qu’à l’extérieur. »

La « Brigade » dans le viseur de la « SIR »

Reconnaissables à leur survêtement bleu, les policiers de la SIR sont chargés de surveiller et d’intervenir en cas de troubles dans les stades. Cette saison, leur relation avec les fans nantais s’est rapidement dégradée, avec comme point de bascule un déplacement à Bordeaux le 17 octobre. Présent ce jour-là, Bastien, membre de la Brigade Loire, se rappelle une fouille musclée. « Je n’ai rien contre, tous les supporters y passent, dit-il. Mais là, je me suis retrouvé comme un chien en caleçon devant les autres supporters, pour vérifier que je n’avais pas de fumigènes. »

La relation se crispe encore une semaine plus tard, lors de la réception de Clermont. Agacés par les méthodes et provocations de la SIR, certains membres de la Brigade Loire refusent la fouille au moment de pénétrer dans la Beaujoire. « Tu ne peux pas te soustraire à une fouille par un membre des forces de l’ordre, mais on l’a assumé, au regard de leur comportement depuis le début de la saison », justifie Romain. Le contrôle dégénère, une altercation éclate entre les supporters et les policiers de la section d’intervention rapide. Consciente que les choses s’enveniment, la Brigade Loire fait remonter les événements au référent supporters du club. Contacté par Mediapart, celui-ci n’a pas souhaité s’exprimer.

Pour alerter sur la situation, les ultras distribuent également un tract aux supporters lors du match suivant. Dénonçant « une attitude agressive, voire menaçante lors de fouilles poussées », ils demandent « une désescalade de la tension et un retour à la situation sécuritaire d’avant-Covid ». Dans une interview donnée à Ouest-France, Nicolas Jolibois, directeur départemental de la sécurité publique en Loire-Atlantique, réplique : « Comme la SIR redoutait le passage de fumigènes, elle était en droit d’exercer des contrôles aléatoires lors de l’accès à la tribune Loire. Son action était légitime, mais des supporters ont tenté de s’y soustraire. » Lui avait d’abord répondu favorablement à notre demande d’interview, avant de ne plus nous répondre.

Alors que les relations sont déjà électriques, les membres de la SIR déposent plainte nominativement contre cinq membres de la Brigade Loire présents lors des échauffourées face à Clermont. Parmi eux, Thibaut, Bastien et Alex. Placés en garde à vue le 25 novembre, ils en sortent libres, tout comme un quatrième supporter. « En visionnant les images de vidéosurveillance, ils ont bien vu que l’on n’avait rien fait, bien au contraire », raconte Thibaut. Un cinquième supporter est lui déféré devant le parquet de Nantes, qui requiert sa mise sous contrôle judiciaire pour avoir lancé de la bière sur un policier.

Une préfecture « pompier pyromane »

Pourtant ressortis libres de garde à vue, Thibaut et Alex sont alors visés par une interdiction administrative de stade (IAS) d’un an, assortie d’un pointage au commissariat lors de chaque match de leur équipe. Décidées par la préfecture sans procès, sans juge et sur l’unique base d’informations policières concernant un « comportement d’ensemble », ces IAS sont considérées par certains supporters et avocats comme un Minority Report du foot.

« C’est un pur détournement de l’IAS, regrette l’avocat de l’Association nationale des supporters, Pierre Barthélémy. Elles sont prises des mois après les faits, alors que l’autorité judiciaire n’a même pas ouvert de procédure contre ces deux supporters. On est plus sur une mesure de prévention, mais un moyen pour la préfecture de ne pas s’embêter, de faire un cadeau aux policiers qui veulent régler leurs comptes. » Contactée, la préfecture n’a pas souhaité s’exprimer, les procédures étant en cours.

Si, depuis ces événements, la SIR n’a plus été aperçue à la Beaujoire, les supporters nantais s’inquiètent d’une « préfecture qui joue au pompier pyromane » et tentent encore de faire entendre leur voix. Sur les conseils de l’avocat Pierre Barthélémy, Alex, blessé au poignet lors des altercations avec la SIR, a effectué un signalement à l’IGPN (inspection générale de la police nationale). « Nous avons également contacté le Défenseur des droits, qui a montré peu d’intérêt pour le sujet, estimant que ce n’était pas assez documenté », indique Pierre Barthélémy.

Plusieurs membres de la municipalité ont été alertés. Seule Marlène Collineau, déléguée à la santé, semble préoccupée : « Interdire des supporters de leur centre-ville, c’est un peu le summum de ce qu’on peut faire en matière de restriction des libertés. Ça devrait nous alerter. C’est dangereux pour notre fonctionnement social. »