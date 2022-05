«Je ne peux rien vous confirmer pour le moment ». Jusque tard dans la journée d’hier, Christophe Clergeau, l’un des six négociateurs socialistes au QG de la France insoumise, à Paris, entretenait le suspens. Peut-être aussi pour cacher un verdict minimaliste. Pendant ce temps, à Nantes, le 1er secrétaire du Parti Socialiste, Dominique Raimbourg, nageait dans le flou. « Je n’ai aucune confirmation. Ce matin, le PS obtenait la 3e et la 8e circonscription. Ce midi, seulement la 1e et cet après-midi, la 5e et la 1e. C’est à n’y rien comprendre ! » Finalement, c’est en début de soirée que le communiqué officiel est tombé et avec lui, le maigre butin socialiste. Le PS n’obtient que la 1e circonscription de Loire-Atlantique (Nantes, Orvault), celle détenue jusque-là par François de Rugy.

Voilà qui met fin, ou presque, au combat avant l’heure, le plus redouté sans doute avant le scrutin lui-même : la course aux investitures. Passage obligé pour qui veut avoir une chance d’être élu « représentant de la Nation » et de siéger pendant cinq ans dans l‘hémicycle du Palais Bourbon, la désignation des candidats aux législatives est avant tout une affaire nationale. Cette année comme les autres. « A la différence des élections locales, tout ou presque se décide à Paris, explique Dominique Raimbourg, qui a connu de l’intérieur du PS la préparation des élections législatives ces vingt dernières années. Ce qui fait la différence cette année, c’est que l’accord entre les forces de gauche a été conclu en dernière minute. Voilà pourquoi les choses se précipitent ».

L’union au prix du renoncement pour les écolos

Il est vrai que pour ce scrutin 2022, la course à l’investiture a pris plutôt l’allure d’un parcours du combattant pour les candidats de gauche. Après leur déconfiture à l’élection présidentielle, socialistes, écologistes et communistes ont accepté – dans la douleur et les crispations - de négocier une union avec la France Insoumise (LFI). De longues tractations nationales qui ont largement rebattu les cartes au niveau local.

Ce week-end, Europe-Ecologie – Les Verts (EELV) et le parti de Jean-Luc Mélenchon ont été les premiers à annoncer un mariage de convenance. Conséquence pour les écologistes en Loire-Atlantique : ils ne présenteront des candidats que dans deux des dix circonscriptions que compte le département. Deux sur dix… Une misère quand on se souvient que le parti comptait être présent partout et s’affirmer comme la nouvelle force motrice de la gauche locale. Fin mars, un conseil fédéral du parti estimait même avoir de très bonnes chances de l’emporter dans au moins trois de ces circonscriptions (la . . .