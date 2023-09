« En surface, il ne s’est pas passé grand‐chose lors de ces élections sénatoriales en Loire‐Atlantique. En surface seulement… » Les équilibres politiques sortis des urnes de la préfecture de Nantes dimanche dernier confirment la conclusion du politologue Arnauld Leclerc, professeur en sciences politiques à l’Université de Nantes. À l’instar de la précédente élection en 2017, le département garde trois sénateurs et sénatrice de gauche et deux de droite et du centre‐droit. Bref, sur le papier, c’est le statu quo.

La liste socialiste et verte emmenée par Ronan Dantec (Territoires 44) et Karine Daniel (PS) arrive en tête avec 947 voix sur les 3043 votes des grands électeurs. À 60 ans, Ronan Dantec entame donc son troisième et dernier mandat.