La Chapelle‐sur‐Erdre : Les coulisses des tractations pour la succession de Fabrice Roussel

Les samedis de juillet, la mairie de La Chapelle‐sur‐Erdre est plus souvent mobilisée pour des mariages que pour des conseils municipaux. Mais voilà… Après son accession au siège de député de la 5e circonscription, il faut bien remplacer l’inamovible Fabrice Roussel, maire depuis 2008 (et premier vice‐président de Nantes Métropole depuis 2016). Interdiction du cumul des mandats oblige. Dans deux jours, à 9 heures tapantes, les élus de la commune riveraine de Nantes se retrouveront donc à l’hôtel de ville pour élire son successeur.

Et l’enjeu n’est pas anodin. Car depuis 2016 et son accession à la première vice‐présidence de Nantes Métropole, Fabrice Roussel est un élu qui pèse dans le jeu à la nantaise. En charge de l’Enseignement supérieur, du tourisme, de l’économie, l’ex-patron du PS en Loire‐Atlantique préside aussi la société d’économie mixte chapeautant le Voyage à Nantes et siège dans une vingtaine de conseils d’administration d’organismes publics (sans toucher de jetons de présence). Parmi eux, on peut citer la Cité des congrès de Nantes, le MIN, le pôle métropolitain ou encore le syndicat mixte aéroportuaire. Autant de mandats et fonctions qui doivent être redistribués à d’autres élus municipaux ou métropolitains maintenant qu’il siège au Palais Bourbon.