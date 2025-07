Temps de trajets à vélo : les inégalités restent fortes dans la métropole de Lyon

[CARTE] Si on est pressé, pour rejoindre l'hôtel de ville à Grange Blanche, vaut-il mieux enfourcher une bicyclette ou emprunter le métro ? Et entre Confluences et Villeurbanne ? L'association La Ville à vélo a recensé, tronçon par tronçon, les temps de trajets de ceux qui pédalent dans la métropole de Lyon dans une carte. Mediacités la reproduit et en tire les enseignements.