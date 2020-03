La métropole toulousaine est l’une des plus dynamiques de France d’un point de vue démographique. Sa population a gagné 41 000 habitants entre 2014 et 2018, et s’établit à 768 000 personnes. Parallèlement, Toulouse Métropole, en tant qu’intercommunalité, est monté en puissance très rapidement. Son budget a bondit de 36 % sur la même période, à 755 millions d’euros en 2018. Mais les communes membres de la collectivité en tirent-elles les conséquences ? En profitent-elles pour réduire leurs propres frais de fonctionnement ?

Pour le savoir, Mediacités a analysé les comptes annuels de l’ensemble des communes de la Métropole toulousaine sur les cinq premières années de la mandature afin d’évaluer leur gestion sur cinq critères clés : les dépenses de personnel, le délai de désendettement, les investissements dans les équipements, les impôts locaux et le fonds de roulement. Cet examen débouche sur une note sur dix (voir notre méthodologie complète en fin d’article). Nous avons inclus dans notre comparatif quatre communes de plus de 10 000 habitants qui ne font pas partie de Toulouse Métropole, administrativement, mais qui évoluent de plus en plus dans son orbite économique : Fonsorbes et Plaisance du Touch, au sud-ouest de la métropole, sur la D632 (route de Tarbes), ainsi que Castanet-Tolosan et Ramonville-Saint-Agne, au sud-est de la métropole.Vous pouvez consulter les résultats de votre ville à partir de la carte interactive ci-dessous.

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data[“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-”+e)||document.querySelector(“iframe[src*=” ”+e+“”]”);t&&(t.style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+“px”)}})}();

Aucune des principales communes du grand Toulouse n’est en situation périlleuse. On ne peut en dire autant de quelques villages ou …